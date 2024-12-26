В Челябинской области потеплеет до нуля градусов

В четверг, 26 декабря, в Челябинской области будет облачно с прояснением, без существенных осадков, в отдельных районах — туманы, изморозь. В горных районах местами порывы ветра могут достигать 11 м/с. Температура воздуха после ночных −10… −15°, а при прояснении и до −20°, днём поднимется до −5…-10°.
В Челябинске сегодня будет тихо и бесснежно, столбики термометров остановятся у отметок −6…-8°.
В пятницу и субботу будет ещё теплее: в регионе — до нуля градусов, а в Челябинске — всё же чуть ниже нулевой отметки.
Если верить «Яндекс. Погоде», ближе к новогодней ночи начнет холодать, но не резко. В ночь на 1 января в Челябинске будет около −10°, а днём на пять градусов потеплеет.
В национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области активизировались волки. Они стали близко подходить к туристическим тропам. Вот как быть, если вы собирались там погулять.