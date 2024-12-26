В Челябинской области потеплеет до нуля градусов

В четверг, 26 декабря, в Челябинской области будет облачно с прояснением, без существенных осадков, в отдельных районах — туманы, изморозь. В горных районах местами порывы ветра могут достигать 11 м/с. Температура воздуха после ночных −10… −15°, а при прояснении и до −20°, днём поднимется до −5…-10°.