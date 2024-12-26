Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области потеплеет до нуля градусов

На Южном Урале держится тихая бесснежная погода, и лишь ветер немного усилится в горных районах. Температура воздуха удивительна для конца декабря: столбики термометров покажут около нуля градусов. Рассказываем, что поменяется ближе к новогодней ночи.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 70% 768 мм рт. ст. +6°
Источник: Pchela.News

В четверг, 26 декабря, в Челябинской области будет облачно с прояснением, без существенных осадков, в отдельных районах — туманы, изморозь. В горных районах местами порывы ветра могут достигать 11 м/с. Температура воздуха после ночных −10… −15°, а при прояснении и до −20°, днём поднимется до −5…-10°.

В Челябинске сегодня будет тихо и бесснежно, столбики термометров остановятся у отметок −6…-8°.

В пятницу и субботу будет ещё теплее: в регионе — до нуля градусов, а в Челябинске — всё же чуть ниже нулевой отметки.

Если верить «Яндекс. Погоде», ближе к новогодней ночи начнет холодать, но не резко. В ночь на 1 января в Челябинске будет около −10°, а днём на пять градусов потеплеет.

В национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области активизировались волки. Они стали близко подходить к туристическим тропам. Вот как быть, если вы собирались там погулять.