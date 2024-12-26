14,7 тысячи квартир возвели в Иркутской области с начала 2024

В Иркутской области с января по ноябрь 2024 построили 14,7 тысячи квартир, это на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутскстата.
— Общая площадь введенного жилья увеличилась на 16,5% и составила 1460,1 тысячи квадратных метров. Значительный рост (на 28%) наблюдается в сельских населенных пунктах, на эти территории приходится 60,6% общего ввода. На 2,3% больше ввели жилые дома в городах, — уточнили в Иркутскстате.
Основная часть жилых домов (80,8%) появилась благодаря индивидуальным застройщикам. Жители региона за свой счет (или с помощью кредитов) построили 1 179, 3 тысячи квадратных метров, это на 30,8% больше.
В итоге в этом году на работы потратили 238,1 миллиарда рублей. Полностью построили 9 691 зданий, из них 284 — нежилые (например, учебные, промышленные и другие).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что квартира загорелась на улице Розы Люксембург из-за непотушенной сигареты.