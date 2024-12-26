На Дону будут принимать детей мигрантов в школы с знанием русского языка

Как сообщил изданию RostovGazeta председатель ростовского Облрофсоюза образования Владимир Гайворонский, приём детей в школу должен быть одинаковым для всех.
Речь идёт о том, что Совет Федерации одобрил закон, который запрещает принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Им теперь нужно будет проходить тестирование.
Сообщается, что эти нововведения вступят в силу с апреля 2025 года.
Кроме того, закон обязывает мигрантов предъявлять документ, подтверждающий законность проживания иностранцев на территории нашей страны.