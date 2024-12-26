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На Дону будут принимать детей мигрантов в школы с знанием русского языка

Это нововведение вступит в силу с апреля 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил изданию RostovGazeta председатель ростовского Облрофсоюза образования Владимир Гайворонский, приём детей в школу должен быть одинаковым для всех.

Речь идёт о том, что Совет Федерации одобрил закон, который запрещает принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Им теперь нужно будет проходить тестирование.

Сообщается, что эти нововведения вступят в силу с апреля 2025 года.

Кроме того, закон обязывает мигрантов предъявлять документ, подтверждающий законность проживания иностранцев на территории нашей страны.

образование