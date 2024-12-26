ГАИ за сутки задержала в Уфе нескольких нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали несколько пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 24 часа было зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали семь человек. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 271 нарушение правил дорожного движения.
— Задержан один водитель, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения, три водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, кроме этого, один без водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
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