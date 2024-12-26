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В Омске подрядчик игнорировал распоряжение властей расчистить мост у Телецентра

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, на юрлицо будет наложен штраф за нарушение условий договора.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня Сергей Шелест опубликовал пост о том, что несмотря на распоряжение мэрии, мост имени 60-летия ВЛКСМ не был расчищен от снега. Компания «СтройТраст» игнорировала распоряжение властей и не провела необходимые работы по уборке снега.

Напомним, накануне было принято решение о полном перекрытии моста как раз из-за планируемых работ по очистке дорожного полотна, которые так и не были проведены.

Несмотря на уведомление оперативных служб, «СтройТраст» не организовала уборку моста, что привело к нарушению бесперебойного движения транспорта. Сергей Шелест рекомендовал департаменту строительства применить к подрядчику штрафные санкции, предусмотренные в муниципальном контракте.

Обновлено: 08:13. На сегодняшний день на «СтройТраст» по всем объектам компании в городе уже наложены взыскания на сумму около 7 миллионов рублей.