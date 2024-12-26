В Омске подрядчик игнорировал распоряжение властей расчистить мост у Телецентра

Сегодня Сергей Шелест опубликовал пост о том, что несмотря на распоряжение мэрии, мост имени 60-летия ВЛКСМ не был расчищен от снега. Компания «СтройТраст» игнорировала распоряжение властей и не провела необходимые работы по уборке снега.