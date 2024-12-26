В Казахстане впервые за долгое время выросло число вузов

«Дело в том, что текущий рост — первый за пять лет. Причём речь могла бы идти о росте на две единицы: в Актюбинской области и Шымкенте прибавилось по одному вузу. Однако параллельно в Атырауской области стало меньше на один вуз. Тренд на снижение числа вузов наметился ещё в 2006/2007 учебном году. В целом с тех пор показатель сократился на 63 единицы. При этом больше всех “пострадал” Алматы, лишившись сразу 25 вузов. Но даже несмотря на это, мегаполис остается лидером среди регионов (37 единиц)», — отмечают аналитики.