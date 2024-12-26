Туман и гололед ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Местами по республике в четверг ожидаются туман и гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, об этом сообщили в Белгидромете.
В целом по республике будет преобладать облачная погода, во многих районах небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 2−7 м/с.
Температура воздуха будет колебаться в пределах от −1°С до +5°С.
По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, а также риск травматизма населения.
По причине неблагоприятных погодных условий на четверг объявлен желтый уровень опасности.