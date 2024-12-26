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Туман и гололед ожидаются в Беларуси в четверг

Из-за неблагоприятных погодных условий синоптики объявили в Беларуси на четверг желтый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 70% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: МВД Беларуси

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Местами по республике в четверг ожидаются туман и гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, об этом сообщили в Белгидромете.

В целом по республике будет преобладать облачная погода, во многих районах небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 2−7 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в пределах от −1°С до +5°С.

По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, а также риск травматизма населения.

По причине неблагоприятных погодных условий на четверг объявлен желтый уровень опасности.