Онищенко обещал, что Россия поделится новой вакциной против рака со странами ЕАЭС, куда входит Беларусь

Заместитель президента Российской академии образования, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко заявил, что Россия поделится вакциной от рака со странами ЕАЭС, куда входит Беларусь, сообщает Sputnik.by.
По его словам, методика, по которой была создана вакцина, уже довольно доступна. Вместе с тем Онищенко уточнил, что она требует очень высокой степени диагностики.
— Как только такие возможности вот с этой вакциной появятся, то, наверное, через Минздравы нашего Евразийского экономического союза можно будет этот вопрос уже более четко конкретизировать и определять этапность, делиться этими технологиями, обучать людей, — подчеркнул академик Российской академии наук.
Он акцентировал внимание на том, что онкологов необходимо будет обучать как методам диагностики, так и методам применения данных препаратов. Онищенко добавил, что сейчас российская вакцина против рака проходит доклинические испытания на животных. Специалист заметил, что указанные испытания показывают хороший, во всяком случае ободряющий эффект. На следующем этапе начнутся клинические испытания вакцины на людях.
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