Онищенко обещал, что Россия поделится новой вакциной против рака со странами ЕАЭС, куда входит Беларусь

Он акцентировал внимание на том, что онкологов необходимо будет обучать как методам диагностики, так и методам применения данных препаратов. Онищенко добавил, что сейчас российская вакцина против рака проходит доклинические испытания на животных. Специалист заметил, что указанные испытания показывают хороший, во всяком случае ободряющий эффект. На следующем этапе начнутся клинические испытания вакцины на людях.