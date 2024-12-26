В Волгограде полицейские вручили уклонистам от армии 52 повестки

В поселке Горьковском Советского района полицейские при участии бойцов Росгвардии провели мероприятия, направленные на профилактику нарушений по местам компактного проживания лиц, склонных к совершению противоправных деяний.
В ходе рейда правоохранители проверяли граждан на участие в ранее совершенных преступлениях, нахождение в розыске, незаконное потребление электроэнергии, законность проживания, уклонение от призыва на военную или альтернативную гражданскую службу, соблюдение законодательства РФ в сфере оборота оружия, сообщает ГУ МВД по региону.
Всего в результате таких проверок было выявлено свыше 40 фактов незаконного потребления электроэнергии, подготовлены 52 повестки для уклоняющихся от службы в армии граждан. Также правоохранители оказали почти 100 госуслуг, в том числе дактилоскопическую регистрацию.
Оперативно-профилактические мероприятия будут продолжены.