В Волгограде полицейские вручили уклонистам от армии 52 повестки

Всего в результате таких проверок было выявлено свыше 40 фактов незаконного потребления электроэнергии, подготовлены 52 повестки для уклоняющихся от службы в армии граждан. Также правоохранители оказали почти 100 госуслуг, в том числе дактилоскопическую регистрацию.