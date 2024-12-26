Лукашенко обратился к Михаилу Боярскому, сказав о силе воли и твердости духа

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 декабря, в четверг, обратился к народному артисту РСФРС Михаилу Боярскому, поздравил его с 75-летием и сказал о силе воли и твердости духа. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что Боярский является обладателем удивительно яркой творческой судьбы. Он добавил, что актер смог блестяще реализовать свое дарование в кино, театре, на эстраде.
Александр Лукашенко отметил, что, сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства, Боярскому в актерских работах удалось воплотить высокие идеалы чести, добра, справедливости.
— Ваши герои — мужественные люди с несгибаемой силой воли и твердостью духа — любимы зрителями разных поколений, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства выразил уверенность в том, что талант актера и далее будет оказывать содействие развитию, а также укреплению связей между братскими народами Беларуси и России.
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