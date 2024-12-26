На оживлённом перекрёстке Левобережья два троллейбуса перегородили дорогу

Как стало известно порталу Om1.ru, сегодня утром, 26 декабря, на Левобережье образовалась крупная пробка в районе перекрёстка улиц Ватутина и Дианова. Там посреди дороги остановились два троллейбуса.
Транспорт перегородил дорогу остальным машинам. Кроме того, на перекрёстке не работает светофор. Троллейбусы встали при движении в сторону Солнечного и в сторону Лукашевича и Ватутина.
В мэрии Омска объяснили остановку троллейбусов аварийным отключением электроэнергии. На месте уже работают аварийные бригады, движение обещают запустить в ближайшее время.