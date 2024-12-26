Вице-премьер призвал пересмотреть школьную программу ради здоровья детей

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ в школах отменят при создании его альтернативы. При этом она должна обеспечить те же условия, что и на выпускном экзамене. Однако такие решения могут привести к увеличению нагрузки на учеников, потому что им придется проходить экзамены и при окончании школы, и в вузе.