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Вице-премьер призвал пересмотреть школьную программу ради здоровья детей

В РФ нужно пересмотреть образовательные стандарты в школах для сохранения здоровья детей.

Источник: Freepik

В России нужно пересмотреть образовательные стандарты, чтобы сохранить здоровье детей с точки зрения распределения учебной нагрузки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Есть проблема, она действительно нам известна. Нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения нагрузки на учеников и на учителей», — заявил Чернышенко, передает РИА «Новости». По словам вице-премьера, главным критерием успешности в развитии России является здоровье детей.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ в школах отменят при создании его альтернативы. При этом она должна обеспечить те же условия, что и на выпускном экзамене. Однако такие решения могут привести к увеличению нагрузки на учеников, потому что им придется проходить экзамены и при окончании школы, и в вузе.

образование