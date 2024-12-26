Ушел из жизни основатель «Летающего лыжника» в Пермском крае Виктор Колпаков

24 декабря на 76-м году жизни скончался основатель комплекса трамплинов «Летающий лыжник», тренер высшей категории Виктор Колпаков. Печальные новости сообщает администрация Березников.
«Виктор Алексеевич внес огромный вклад в развитие лыжного спорта в Березниках. Воспитал не одно поколение мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, участников “Олимпийских игр”, членов сборных команд края и России. Администрация города Березники выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Алексеевича», — пишут представители местной власти в социальных сетях.
Прощание с Виктором Колпаковым состоится 28 декабря в 11 утра в Березниках по адресу: улица М. Сибиряка, 1б.