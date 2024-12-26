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Ушел из жизни основатель «Летающего лыжника» в Пермском крае Виктор Колпаков

Ему было 76 лет.

Источник: Reuters

24 декабря на 76-м году жизни скончался основатель комплекса трамплинов «Летающий лыжник», тренер высшей категории Виктор Колпаков. Печальные новости сообщает администрация Березников.

«Виктор Алексеевич внес огромный вклад в развитие лыжного спорта в Березниках. Воспитал не одно поколение мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, участников “Олимпийских игр”, членов сборных команд края и России. Администрация города Березники выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Алексеевича», — пишут представители местной власти в социальных сетях.

Прощание с Виктором Колпаковым состоится 28 декабря в 11 утра в Березниках по адресу: улица М. Сибиряка, 1б.