Омские МФЦ составили график работы по 31 декабря 2024 года

Так, объявлено, что вплоть до 31 декабря 2024 года (включительно) в стандартном режиме, то есть с 8 до 20 часов, продолжат работу отделения по следующим адресам:
— ул. Масленникова, 58;
— ул. Б. Хмельницкого, 283/3;
— пр. Комарова, 11/1;
— ул. И. Мишина, 8 и.
— пр. Мира, 19.
В свою очередь, в отделении на Арктической, 37 в последний день года введен сокращенный день: оно откроется в 10:00 и завершит работу в 19:00.
«В центрах “Мои документы” по адресам:
— ул. Дмитриева, д. 5/3;
— ул. Пушкина, д. 59/1.
28 декабря 2024 года прием осуществляется с 8:15 до 19:00 часов, 29, 30 и 31 декабря 2024 года — выходные дни", — предупреждают омичей.
Наконец, последним днем работы МФЦ для бизнеса на Комарова, 11/1 указывается суббота, 28 декабря 2024 года, причем прием завершится в 17:00.
С 1 по 8 января 2025 года прием во всех офисах МФЦ не ведется, возврат к привычному режиму работы произойдет в четверг, 9 января 2025 года.
Ранее стало известно о праздничном графике омских почтовых отделений.