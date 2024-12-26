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290 бойцов СВО и членов их семей устроили на работу в Иркутской области

Участник специальной военной операции из Нижнеудинского района смог открыть собственное дело.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 291 участник СВО и члены семей военнослужащих получили работу благодаря Кадровому центру. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, карьерные консультанты помогают повысить квалификацию, открыть собственное дело или получить востребованную специальность.

— Сила духа наших бойцов, их гражданская ответственность, знания и умения востребованы во многих сферах мирной жизни. Органы занятости региона активно реализуют меры поддержки участников СВО, нацеленные на помощь в трудоустройстве, — прокомментировал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

Так в этом году внедрили новый механизм субсидированного найма. Теперь работодатели в течение трех месяцев компенсируют расходы по зарплате бойца, но есть ограничение — можно вернуть не более 120 тысяч рублей.

Участник специальной военной операции из Нижнеудинского района смог открыть собственное дело, связанное со строительством домов. Мужчина отправился «за ленточку» в 2022 году, подписав контракт. Попал под минометный огонь и получил ранение, несколько месяцев восстанавливался в различных госпиталях.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что особый противопожарный режим введут в Иркутской области в новогодние праздники.