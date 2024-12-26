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В Беларуси нефтяники установили суточный рекорд, пробурив 2091 метр горных пород

Белорусские нефтяники установили новый рекорд.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси нефтяники установили суточный рекорд, пробурив 2091 метр горных пород. Подробности сообщили в пресс-службе организации «Белоруснефть».

В сообщении сказано, что за 24 декабря 2024 года 14 буровыми бригадами Светлогорского управления буровых работ было набурено 2091 метров горных пород. Уточняется, что указанный показатель удалось достигнуть благодаря слаженной командной работе всех подразделений «Белоруснефти».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что компания «Роснефть» «пощупает» недра Гомельской области.

Ранее мы писали, что мошенники создали видео с главой Белоруснефти, используя искусственный интеллект.

Кстати, синоптики обещают потепление в Беларуси до +6 градусов в конце недели.