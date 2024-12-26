В Беларуси нефтяники установили суточный рекорд, пробурив 2091 метр горных пород

В сообщении сказано, что за 24 декабря 2024 года 14 буровыми бригадами Светлогорского управления буровых работ было набурено 2091 метров горных пород. Уточняется, что указанный показатель удалось достигнуть благодаря слаженной командной работе всех подразделений «Белоруснефти».