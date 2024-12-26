На куриные яйца, гречку, морковь и курятину в Башкирии сильно упали цены

Аналитики Росстата поделились данными о том, какие продукты подешевели сильнее всего в Башкирии с начала 2024 года.
Куриные яйца подешевели на 25,9% — на 33,27 рубля. Согласно данным на 16 декабря, в среднем десяток яиц можно купить за 89,89 рубля.
Гречка с января стала дешевле на 11,9% (6,91 рубля). Кило гречки в магазинах сейчас обходится жителям республики в 51,11 рубля.
На морковь цены снизились на 6,9% (2,46 рубля). Средняя цена за килограмм сейчас на уровне 32,98 рубля.
Куриное мясо (без куриных окорочков) с начала 2024-го жителям Башкирии стала доступнее на 5,6% (11,47 рубля). За килограмм овоща в магазинах в среднем просят 193,83 рубля.
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