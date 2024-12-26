Звезда «Реальный пацанов» Алексей Базанов из Перми стал продюсером «Premier»

Напомним, пермяк был креативным продюсером «Реальных пацанов», а с 2020 года работал над «Патриотом». Среди других проектов Алексея — «Адаптация», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «ИП Пирогова», «Новогодний ол инклюзив» и другие.