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Звезда «Реальный пацанов» Алексей Базанов из Перми стал продюсером «Premier»

Он будет отвечать за создание юмористического контента.

Источник: Комсомольская правда

Звезда «Реальных пацанов» Алексей Базанов, сыгравший в сериале роль полицейского, стал креативным продюсером онлайн-кинотеатра Premier. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

«Алексей Базанов назначен креативным продюсером онлайн-кинотеатра PREMIER. Он будет отвечать за создание юмористического контента», — уточняет пресс-служба платформы.

Напомним, пермяк был креативным продюсером «Реальных пацанов», а с 2020 года работал над «Патриотом». Среди других проектов Алексея — «Адаптация», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «ИП Пирогова», «Новогодний ол инклюзив» и другие.

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