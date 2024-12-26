Звезда «Реальный пацанов» Алексей Базанов из Перми стал продюсером «Premier»

Звезда «Реальных пацанов» Алексей Базанов, сыгравший в сериале роль полицейского, стал креативным продюсером онлайн-кинотеатра Premier. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.
«Алексей Базанов назначен креативным продюсером онлайн-кинотеатра PREMIER. Он будет отвечать за создание юмористического контента», — уточняет пресс-служба платформы.
Напомним, пермяк был креативным продюсером «Реальных пацанов», а с 2020 года работал над «Патриотом». Среди других проектов Алексея — «Адаптация», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «ИП Пирогова», «Новогодний ол инклюзив» и другие.