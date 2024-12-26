Китай построил судно для глубоководных исследований в полярных районах

В середине декабря коммерческий советник посольства КНР в России Чжоу Хао, выступая на конференции XIV международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге, сказал, что китайские компании с оптимизмом смотрят на развитие Севморпути из-за положительной динамики в вопросах наращивания объемов транспортируемых грузов.