Китай построил судно для глубоководных исследований в полярных районах

ПЕКИН, 26 декабря. /ТАСС/. Гуанчжоуская верфь Китайской государственной судостроительной корпорации спустила на воду судно «Таньсо-3» для глубоководных исследований в полярных районах. Как сообщило агентство Xinhua, «Таньсо-3» может ломать лед как носом, так и кормой.
С его помощью китайские ученые смогут осуществлять научно-исследовательские погружения в ледовых районах по всему миру. Судно имеет длину 104 метра и водоизмещение 10 тыс. тонн. Дальность плавания составляет 15 тыс. морских миль. Судно рассчитано на экипаж до 80 человек.
Россия и Пекин развивают многоплановое сотрудничество в Арктическом регионе, главным образом по Северному морскому пути (СМП). В конце ноября генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что России и Китаю уже удалось достичь ряда конкретных договоренностей по линии безопасности судоходства по СМП.
В середине декабря коммерческий советник посольства КНР в России Чжоу Хао, выступая на конференции XIV международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге, сказал, что китайские компании с оптимизмом смотрят на развитие Севморпути из-за положительной динамики в вопросах наращивания объемов транспортируемых грузов.
Северный морской путь — судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина этой артерии составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.