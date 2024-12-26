В Узбекистане стартовала акция «Актуальные 10 дней»

В этот период во всех регионах страны Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики при Минэкологии, а также профильные предприятия очистят территории от твердых бытовых отходов. Кроме того, предпримут необходимые меры для поддержания чистоты в махаллях, предотвращения накопления отходов во время праздников и обеспечения строгого соблюдения графика их вывоза.