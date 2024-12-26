ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Узбекистане стартовала акция «Актуальные 10 дней», сообщает пресс-служба Республиканского центра организации работ санитарной очистки.
«С 25 декабря 2024 года по 5 января 2025 года в республике проводятся мероприятия по уборке территорий в рамках акции “Актуальные 10 дней”, организованной министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата», — говорится в сообщении.
В этот период во всех регионах страны Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики при Минэкологии, а также профильные предприятия очистят территории от твердых бытовых отходов. Кроме того, предпримут необходимые меры для поддержания чистоты в махаллях, предотвращения накопления отходов во время праздников и обеспечения строгого соблюдения графика их вывоза.
Цель мероприятий в рамках акции «Актуальные 10 дней» — поддержание чистоты окружающей среды во время новогодних праздников и улучшение экологической ситуации в республике.
В связи с этим физических и юридических лиц попросили ответственно относиться к вопросам, связанным с отходами, в частности, не выбрасывать мусор в неположенных местах, напомнив, что любое экологическое правонарушение влечет за собой ответственность по порядку, установленном законодательством.