Очередной двор стал недоступным для «скорой помощи» во Владивостоке из-за гололёда

Из микрорайона бухты Тихой тем временем сообщают, что после работ по очистке фильтров на тепловой станции, которой бригада ВПЭС почему-то второй раз занималась в декабре, а не до начала отопительного сезона, теплоснабжение в срок не возобновили. Тепловики анонсировали, что отопление и горячее водоснабжение отключат до 20:00 25 декабря, однако в срок подача коммунальных ресурсов не возобновилась, утром 26 декабря жители микрорайона сообщали в местном telegram-канале, что в квартирах до сих пор холодно.