Очередной двор стал недоступным для «скорой помощи» во Владивостоке из-за гололёда

Авария, по словам жильцов, произошла четыре дня назад (то есть ориентировочно в воскресенье, 22 декабря). Тепловики последствия порыва не ликвидируют, обещая убрать наледь позднее. Сейчас единственный проезд вдоль дома обледенел настолько, что буксуют на этом катке даже автомобили экстренных служб, в частности скорой медицинской помощи. Легковые автомобили на этом участке проезда уходят в неконтролируемый занос.
Из микрорайона бухты Тихой тем временем сообщают, что после работ по очистке фильтров на тепловой станции, которой бригада ВПЭС почему-то второй раз занималась в декабре, а не до начала отопительного сезона, теплоснабжение в срок не возобновили. Тепловики анонсировали, что отопление и горячее водоснабжение отключат до 20:00 25 декабря, однако в срок подача коммунальных ресурсов не возобновилась, утром 26 декабря жители микрорайона сообщали в местном telegram-канале, что в квартирах до сих пор холодно.
Тем временем во Владивосток вернулась холодная погода. Завтра температура продолжит понижаться и ночью достигнет значений −12…-15 °C, днем в пятницу столбики термометров поднимутся до −7…-10 °C. Морозная погода ожидается также в начале новогодних каникул.