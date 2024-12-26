Легендарный белорусский футболист Сергей Алейников стал спортивным директором «Локомотива»

Напомним, что Сергей Алейников был вице-чемпионом Европы в составе сборной СССР в 1988 году. Кроме того, он принимал участие в двух чемпионатах мира. Речь идет про 1986 и 1990 годы. Алейников является чемпионом СССР 1982 года в составе минского «Динамо».