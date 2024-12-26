Легендарный белорусский футболист Сергей Алейников стал спортивным директором «Локомотива»

Легенда белорусского футбола Сергей Алейников стал спортдиректором «Локомотива» (Пловдив). Информация появилась на официальном сайте болгарского ФК.
В сообщении сказано, что, как запланировано, уже в начале 2025 года пройдет специальная пресс-конференция, где официально представят нового главного тренера клуба Душана Кошича и 63-летнего белоруса Алейникова, назначенного спортивным директором.
Напомним, что Сергей Алейников был вице-чемпионом Европы в составе сборной СССР в 1988 году. Кроме того, он принимал участие в двух чемпионатах мира. Речь идет про 1986 и 1990 годы. Алейников является чемпионом СССР 1982 года в составе минского «Динамо».
Также он экс-игрок итальянских «Лечче», туринского «Ювентуса», с которым стал обладателем кубка УЕФА и Кубка Италии. Кстати, Алейников признавался футболистом года в Беларуси в 1984, 1986 и 1988 годах.
Ранее мы писали про белорусов на футбольном Евро-88 в Германии: Ван Бастен попросил майку Алейникова, а Гоцманов заработал пенальти в финале.
А здесь можно прочесть про белорусов на чемпионатах мира по футболу: зачем Алейников попросил Марадону выйти из раздевалки и как Диего насолил сборной СССР «рукой бога».
Кстати, мы собрали топ-7 белорусских футболистов, которые блистали в Европе за «Барселону», «Арсенал», «Милан» и не только.