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Омский пенсионер лишился сбережений на миллион рублей

Мошенники позвонили мужчине и представились сотрудниками энергосберегающей компании.

Источник: Комсомольская правда

В Омске возбуждено уголовное дело после кражи более одного миллиона рублей у 74-летнего пенсионера.

Мошенники позвонили заявителю и представились сотрудниками энергосберегающей компании. Они убедили мужчину сообщить код из SMS-сообщения, после чего в течение трех дней пенсионеру поступали звонки от якобы сотрудников «Роскомнадзора», «ФСБ» и «Росфинмониторинга». Злоумышленники потребовали обналичить все сбережения и перевести их на «безопасный счет».

Выполняя указания аферистов, пенсионер снял в банках 1 235 000 рублей и перевел их на неизвестные счета.

Мужчина понял, что стал жертвой обмана, только после разговора с приятелем. Полиция предупреждает жителей Омска не решать вопросы финансового характера по телефону.