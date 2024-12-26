Омский пенсионер лишился сбережений на миллион рублей

В Омске возбуждено уголовное дело после кражи более одного миллиона рублей у 74-летнего пенсионера.
Мошенники позвонили заявителю и представились сотрудниками энергосберегающей компании. Они убедили мужчину сообщить код из SMS-сообщения, после чего в течение трех дней пенсионеру поступали звонки от якобы сотрудников «Роскомнадзора», «ФСБ» и «Росфинмониторинга». Злоумышленники потребовали обналичить все сбережения и перевести их на «безопасный счет».
Выполняя указания аферистов, пенсионер снял в банках 1 235 000 рублей и перевел их на неизвестные счета.
Мужчина понял, что стал жертвой обмана, только после разговора с приятелем. Полиция предупреждает жителей Омска не решать вопросы финансового характера по телефону.