Омский пенсионер лишился сбережений на миллион рублей

Мошенники позвонили заявителю и представились сотрудниками энергосберегающей компании. Они убедили мужчину сообщить код из SMS-сообщения, после чего в течение трех дней пенсионеру поступали звонки от якобы сотрудников «Роскомнадзора», «ФСБ» и «Росфинмониторинга». Злоумышленники потребовали обналичить все сбережения и перевести их на «безопасный счет».