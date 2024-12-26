Самарцам рассказали о работе медучреждений в новогодние праздники

Грядут длинные каникулы, связанные с празднованием Нового года и Рождества. Но не для всех эти дни будут выходными: медучреждения Самарской области будут работать по особому графику и оказывать медпомощь тем, кому потребуется.
— С подробной информацией о работе медицинских служб амбулаторного звена можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений, — уточнили в минздраве Самарской области.
Больные с признаками ОРВИ смогут обратиться в специальные боксы, а также вызвать врача на дом. В обычном режиме, с 08.00 до 20.00, будет работать неотложная помощь. А стационары и служба скоро помощи продолжит работать круглосуточно.
Также будут дежурить травмпункты. В Самаре круглосуточно будут работать пят пунктов: в горбольнице № 1 Пирогова (улица Полевая, 80А), в горбольнице № 2 имени Семашко (улица Калинина, 32), в горбольнице № 7 (улица Крайняя, 17), в горбольнице № 10 (улица Медицинская, 4Б), а в областной больнице имени Середавина на улице Ташкентской, 159, будет работать детский травмпункт.