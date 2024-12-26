Жители Карпинска заметили падающие ступени ракеты

Это был юбилейный — 2000-й пуск для ракет семейства Р-7.
Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», штатно прошло выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты.
Жители городского округа Карпинск в социальных сетях пишут, что видели в небе падение части ракеты-носителя.
«МК-Урал» ранее писал, что на Свердловскую область и Пермский край могли упасть обломки ступени ракеты-носителя.
Ступени могли упасть на территории в периметре поселков Каквинские Печи и Сосновка, границ заповедника «Денежкин камень», Конжаковского горного массива.
При падении обломков ступеней жители слышали сильный грохот, видели свечение в воздухе.