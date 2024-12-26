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Жители Карпинска заметили падающие ступени ракеты

25 декабря с космодрома Байконур произошел запуск ракеты-носителя «Союз-2−1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П» № 5.

Это был юбилейный — 2000-й пуск для ракет семейства Р-7.

Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», штатно прошло выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты.

Жители городского округа Карпинск в социальных сетях пишут, что видели в небе падение части ракеты-носителя.

«МК-Урал» ранее писал, что на Свердловскую область и Пермский край могли упасть обломки ступени ракеты-носителя.

Ступени могли упасть на территории в периметре поселков Каквинские Печи и Сосновка, границ заповедника «Денежкин камень», Конжаковского горного массива.

При падении обломков ступеней жители слышали сильный грохот, видели свечение в воздухе.

космос