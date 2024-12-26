Создана новая система обнаружения опасной органики в водных средах

Авторы исследования впервые предложили менять структуру анализируемых соединений с помощью окисления. Для этого ими был разработан чип-фотокатализатор, способный за счет поглощенного света превращать молекулы кислорода из окружающей среды в сильный окислитель — синглетный кислород. Водную пробу с добавленными для усиления сигнала наночастицами серебра сначала окисляют на поверхности чипа, а затем уже анализируют.