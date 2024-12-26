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«Белпочта» объявила о введении бесплатной услуги

«Белпочта» сказала про бесплатную услугу.

Источник: Комсомольская правда

«Белпочта» объявила о введении бесплатной услуги. Подробности рассказали в пресс-службе организации.

Сообщается, что «Белпочта» проводит акцию «Новогодняя открытка». В пресс-службе отметили, что почтовые карточки, подписанные от руки, «Белпочта» доставит бесплатно адресату 27 декабря, в пятницу.

«27 декабря РУП “Белпочта” доставит бесплатно по Беларуси простые почтовые карточки, приобретенные участниками акции в местах проведения», — уточнили в организации.

Уточняется, что в Минске указанная акция будет проводиться в двух точках. Указаны главпочтамт на проспекте Независимости, 10 и отделение почтовой связи № 60, расположенное на улице Вокзальная, 22.

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