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В Красноярске изъяли партию молочной продукции из-за нарушений маркировки

Более четверти тонны молочной продукции сняли с реализации в магазинах «Филимоново».

Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

В Красноярске специалисты краевого Роспотребнадзора провели внеплановую проверку магазинов сети «Филимоново», расположенных на улицах Краснодарская и Транзитная. Как сообщила пресс-служба ведомства, в торговых точках нашли продукцию без маркировки: сметану, масло и сухое молоко.

Кроме того, в продаже находился молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира «Сгущенка» с поврежденным или некорректным Data Matrix-кодом, добавили в Роспотребнадзоре.

Всего с реализации сняли 264,65 килограмма «молочки». Ее стоимость — 79 218 рублей. Добавим, что основанием для визита в магазины послужили индикаторы риска, сработавшие в системе «Честный знак».

На владельца торговых точек завели административные дела по четырем статьям. Теперь предпринимателю грозит штраф.

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