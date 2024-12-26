В Красноярске изъяли партию молочной продукции из-за нарушений маркировки

В Красноярске специалисты краевого Роспотребнадзора провели внеплановую проверку магазинов сети «Филимоново», расположенных на улицах Краснодарская и Транзитная. Как сообщила пресс-служба ведомства, в торговых точках нашли продукцию без маркировки: сметану, масло и сухое молоко.
Кроме того, в продаже находился молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира «Сгущенка» с поврежденным или некорректным Data Matrix-кодом, добавили в Роспотребнадзоре.
Всего с реализации сняли 264,65 килограмма «молочки». Ее стоимость — 79 218 рублей. Добавим, что основанием для визита в магазины послужили индикаторы риска, сработавшие в системе «Честный знак».
На владельца торговых точек завели административные дела по четырем статьям. Теперь предпринимателю грозит штраф.