В Красноярске изъяли партию молочной продукции из-за нарушений маркировки

В Красноярске специалисты краевого Роспотребнадзора провели внеплановую проверку магазинов сети «Филимоново», расположенных на улицах Краснодарская и Транзитная. Как сообщила пресс-служба ведомства, в торговых точках нашли продукцию без маркировки: сметану, масло и сухое молоко.