Жители Хабаровского края смогут обратиться в Соцфонд и в праздники

В уходящем году клиентские службы Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО завершат прием 28 декабря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Во время новогодних праздников у жителей края будет возможность обратиться к специалистам 4 января с 10.00 до 15.00 часов по следующим адресам:
г. Хабаровск, ул. Слободская, 27.
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лесозаводская, д. 5 б.
г. Советская Гавань, ул. Киевская, д. 18.
Привычный график работы клиентских служб возобновится с 9 января. Познакомиться с ним можно на сайте СФР.
В обычном режиме до 28 декабря включительно жители края смогут проконсультироваться со специалистами регионального Отделения СФР по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8−800−1−000−00−1, звонок бесплатный.
Консультации по общим вопросам будут предоставляться по телефону с 29 — 31 декабря и со 2 — 8 января. 9 января контакт-центр вернётся к стандартному графику. Напомним, региональная линия работает в пн. — чт. с 8:45 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00.
Получить услуги СФР в течение всех новогодних праздников можно через портал Госуслуг.