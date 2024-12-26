Жители Хабаровского края смогут обратиться в Соцфонд и в праздники

Консультации по общим вопросам будут предоставляться по телефону с 29 — 31 декабря и со 2 — 8 января. 9 января контакт-центр вернётся к стандартному графику. Напомним, региональная линия работает в пн. — чт. с 8:45 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00.