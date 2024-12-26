Расписание поездов Московского ж/д узла изменится в новогодние праздники

Кроме того, 27, 28 декабря вместо поезда № 7191 «Москва — Малоярославец» на то же время назначается поезд № 7193/7194 «Москва — Калуга-1» отправлением в 20:35. С 29 по 31 декабря и с 2 по 8 января станут курсировать поезда № 7031 «Москва — Тула» отправлением в 10:58 и № 7030 «Тула — Москва» отправлением в 14:53, а с 29 по 31 декабря и с 3 по 8 января — № 7083/7084 «Москва (Площадь Трех Вокзалов) — Владимир» отправлением в 9:10.