Расписание поездов Московского ж/д узла изменится в новогодние праздники

«28 декабря поезда на всех направлениях будут ходить по расписанию пятницы, с 29 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья и 9 января — по расписанию понедельника», — говорится в сообщении.
В Новый год и Рождество поезда Московских центральных диаметров (МЦД) будут курсировать до 3:00. Интервалы движения по МЦД-1 и МЦД-4 составят 20 минут, по МЦД-2 и МЦД-3 — 15 минут.
Отмечается, что с 27 декабря по 9 января назначат 205 дополнительных поездов, в том числе 63 поезда 1 января и 68 поездов 7 января. В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января назначены дополнительные поезда на МЦД. Некоторые маршруты будут продлены.
Помимо этого, 28 декабря назначат следующие дополнительные экспрессы: № 7051 «Москва — Тула» отправлением в 17:34; № 7041 «Москва — Тула» отправлением в 20:10; № 7050 «Москва — Рязань-2» отправлением в 17:23; № 7052 «Москва — Рязань-2» отправлением в 19:00; № 7085/7086 «Москва (Площадь Трех Вокзалов) — Владимир» отправлением в 15:28; № 7089/7090 «Москва (Площадь Трех Вокзалов) — Владимир» отправлением в 19:18; № 7005/7006 «Москва — Калуга» отправлением в 16:15; № 7007/7008 «Москва — Калуга» отправлением в 18:15; № 7023/7024 «Калуга — Москва» отправлением в 19:20.
Также 29 декабря назначат следующие дополнительные экспрессы: № 7302/7304 «Узловая — Венев — Москва» отправлением в 3:53; № 7305/7307 «Москва — Венев — Узловая» отправлением в 8:05.
Кроме того, 27, 28 декабря вместо поезда № 7191 «Москва — Малоярославец» на то же время назначается поезд № 7193/7194 «Москва — Калуга-1» отправлением в 20:35. С 29 по 31 декабря и с 2 по 8 января станут курсировать поезда № 7031 «Москва — Тула» отправлением в 10:58 и № 7030 «Тула — Москва» отправлением в 14:53, а с 29 по 31 декабря и с 3 по 8 января — № 7083/7084 «Москва (Площадь Трех Вокзалов) — Владимир» отправлением в 9:10.
Как уточняется, 30 и 31 декабря, а также с 3 по 8 января будет ходить поезд № 7079/7080 «Владимир — Москва (Площадь Трех Вокзалов)» отправлением в 19:40. 30, 31 декабря и с 4 по 8 января в 19:20 будет отправляться поезд № 7023/7024 «Калуга-1 — Москва», а 7 и 8 января в 15:41 — № 7051 «Рязань-2 — Москва». 9 января назначат поезд № 7021 «Рязань-1 — Москва» отправлением в 4:18. 28, 29, 30 декабря и 7, 8 января поезда № 6382, 6390, 6383, 6385 «Черусти — Вековка» будут 11-вагонными.
В график движения некоторых поездов будут внесены дополнительные корректировки, добавляется в материале.