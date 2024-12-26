В Ростовской области у 29-летнего мужчины изъяли боеприпасы

В Ростовской области у местного жителя изъяли боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Согласно опубликованной информации, 29-летний житель хранил 120 патронов различного калибра в своем сейфе. По словам мужчины, он держал боеприпасы в память о покойном отце.
Все боеприпасы правоохранители изъяли, а в отношении мужчины возбудили дело по статье «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему».
Дончанину грозит до пяти лет лишения свободы.