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В Ростовской области у 29-летнего мужчины изъяли боеприпасы

Житель Ростовской области хранил 120 патронов в память об умершем отце.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области у местного жителя изъяли боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Согласно опубликованной информации, 29-летний житель хранил 120 патронов различного калибра в своем сейфе. По словам мужчины, он держал боеприпасы в память о покойном отце.

Все боеприпасы правоохранители изъяли, а в отношении мужчины возбудили дело по статье «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему».

Дончанину грозит до пяти лет лишения свободы.