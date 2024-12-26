В Петербурге продлили запрет на использование беспилотников

Как сообщил комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, продлено ограничение на распространение сведений о последствиях атак с использованием дронов, мерах противовоздушной обороны и иных способах борьбы с ними, а также о расположении воздушных судов, военных кораблей и фортификационных объектов.