В ТГУ создадут систему мониторинга 80 ледников на Алтае

По словам ученых, ледники являются крупнейшими хранителями воды на планете и вместе с тем дают важную информацию о тенденциях изменения климата. В последние десятилетия его глобальная трансформация ведет к значительному уменьшению баланса массы ледников. Хотя ледники Актру (часть Бишь-Иирду) и являются одними из немногих объектов Всемирной службы мониторинга ледников (WGMS) в Северной Евразии, по ряду объективных причин с 2012 по 2019 год наблюдения были прерваны. Это обстоятельство снижает точность климатического моделирования и ограничивает возможность оценки вклада ледников в формирование стока горных рек.