В ТГУ создадут систему мониторинга 80 ледников на Алтае

ТОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Систему мониторинга горного узла Бишь-Иирду, являющегося одним из крупнейших центров оледенения на Алтае и объединяющего около 80 ледников, создадут ученые Томского государственного университета (ТГУ). Новые данные о климатических процессах помогут составить прогноз будущего водных ресурсов планеты, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По словам ученых, ледники являются крупнейшими хранителями воды на планете и вместе с тем дают важную информацию о тенденциях изменения климата. В последние десятилетия его глобальная трансформация ведет к значительному уменьшению баланса массы ледников. Хотя ледники Актру (часть Бишь-Иирду) и являются одними из немногих объектов Всемирной службы мониторинга ледников (WGMS) в Северной Евразии, по ряду объективных причин с 2012 по 2019 год наблюдения были прерваны. Это обстоятельство снижает точность климатического моделирования и ограничивает возможность оценки вклада ледников в формирование стока горных рек.
«Ученые ТГУ планируют создать современную систему мониторинга ледников Бишь-Иирду, основанную на сочетании прямых гляциологических и геодезических методов. Система позволит проводить многократные измерения и отслеживать изменения в динамике ледников на обширной территории горного узла. Более того, они проведут ретроспективный анализ, используя архивные данные — топографические карты, аэрофотоснимки, современные цифровые модели рельефа и данные лазерного сканирования — для расчета баланса массы ледников Актру с 1952 по 2024 год», — сказано в сообщении.
Проект также включает в себя реанализ (восстановление) балансовых характеристик ледников за период с 2012 по 2019 год. Это позволит рассчитать параметры речного стока за данный период, основу которого составляет ледниковое питание. Эти данные позволят ученым существенно улучшить понимание взаимодействия процессов в системе «Атмосфера — горное оледенение» для прогнозирования будущих изменений климата и их последствий для региона.
«Ледники, расположенные во внутриконтинентальных районах Северной Азии подвержены активному сокращению. За последние 20 лет динамика данного процесса усилилась. При продолжающемся потеплении, многие ледники Алтая могут значительно уменьшиться, а, отдельные, исчезнуть в течение нескольких десятилетий. Это вызовет трансформацию высокогорных геосистем, изменит структуру речного стока, а также усилит интенсивность опасных экзогенных процессов», — приводится в сообщении пояснение руководителя проекта, завлабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александра Ерофеева.
Результаты исследования помогут не только ученым, но и органам власти в разработке стратегий адаптации к изменениям климата и управлению водными ресурсами. Проект реализуется при поддержке Российского научного фонда.