НОК: Соболенко, Литвинович и Бордиловская стали лучшими спортсменами Беларуси

Спортсмен надеется на то, что и далее будет радовать своих болельщиков. Как пишет БелТА, он признался, что до последнего не знал о том, что будет такое мероприятие (церемония вручения Премии Национального олимпийского комитета). По его словам, на мероприятии собралось много достойных спортсменов, «очень приятно победить и забрать эту награду».