НОК: Соболенко, Литвинович и Бордиловская стали лучшими спортсменами Беларуси

Арина Соболенко, Иван Литвинович и Виолетта Бордиловская стали лучшими спортсменами Беларуси по итогам вручения премии Национального олимпийского комитета страны, пишет БелТА.
Сообщается, что победа в номинации «Лучший спортсмен года» досталась батутисту Ивану Литвиновичу (подробнее — здесь). Спортсмен завоевал золотую медаль на Олимпиаде, которая состоялась в Париже. Литвинович выразил словам благодарности Министерству спорта, Национальному Олимпийскому комитету, Республиканскому центру олимпийской подготовки.
— Огромная благодарность моему тренеру Ольге Власовой, которая сделала меня тем человеком, который я есть. Это не только моя победа, это заслуга всей страны, — подчеркнул Иван Литвинович.
Спортсмен надеется на то, что и далее будет радовать своих болельщиков. Как пишет БелТА, он признался, что до последнего не знал о том, что будет такое мероприятие (церемония вручения Премии Национального олимпийского комитета). По его словам, на мероприятии собралось много достойных спортсменов, «очень приятно победить и забрать эту награду».
— Доволен, что в уходящем году мы вернулись на международную арену, а я защитил свой олимпийский титул. Надеюсь, скоро мы будем выступать на крупнейших стартах уже с национальным флагом, — заявил Литвинович.
В номинации «Лучшая спортсменка» победа досталась теннисистке, первой ракетке мира Арине Соболенко и батутистке Виолетте Бордиловской (подробнее — здесь), сообщает БелТА.
Сообщается, что Соболенко начала 2024 год с победы на открытом чемпионате Австралии. В сентябре 2024 года теннисистка впервые одержала победу на US Open. Кроме того, в состоявшемся сезоне она смогла дойти до полуфиналов на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». Также Соболенко одержала победу на турнирах в Цинциннати и Ухане. Теннисистка впервые была признана игроком года WTA.
Виолетта Бордиловская завоевала серебряную медаль в женских индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпиаде в Париже.
— Хочу поблагодарить организаторов за признание, а болельщиков — за поддержку, она чувствуется даже вдали от дома. Надеюсь приносить эмоции в ваши дома и далее, — подчеркнула спортсменка.
Она призналась, что ей очень приятно было находиться в одном зале с выдающимися людьми и получить такую высокую награду. Бордиловская выразила всем слова благодарности.
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