28-летняя хабаровчанка арестована за обман с продажей авто

В Хабаровске полиция раскрыла мошенничество, связанное с продажей автомобиля по поддельному объявлению, в котором злоумышленница предложила машину по цене ниже рыночной. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Житель города сообщил в полицию, что на сайте объявлений нашел информацию о продаже машины по цене ниже рыночной. Мужчина заинтересовался предложением и встретился с продавцом. Женщина, продававшая автомобиль, взяла с него предоплату в 100 тысяч рублей, утверждая, что машину можно забрать в одном из сел Хабаровского района. Прибыв по указанному адресу, потерпевший понял, что его обманули — адреса не существовало, а продавец перестал отвечать на звонки.
Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнюю женщину, ранее не судимую. Она призналась, что после продажи своего автомобиля не удалила объявление и решила повторно продать машину. Похищенные деньги она потратила на личные нужды. Во время обыска у задержанной изъяли мобильный телефон.
Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурантка арестована и помещена в СИЗО.