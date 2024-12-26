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28-летняя хабаровчанка арестована за обман с продажей авто

Похищенные деньги она потратила на личные нужды.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске полиция раскрыла мошенничество, связанное с продажей автомобиля по поддельному объявлению, в котором злоумышленница предложила машину по цене ниже рыночной. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Житель города сообщил в полицию, что на сайте объявлений нашел информацию о продаже машины по цене ниже рыночной. Мужчина заинтересовался предложением и встретился с продавцом. Женщина, продававшая автомобиль, взяла с него предоплату в 100 тысяч рублей, утверждая, что машину можно забрать в одном из сел Хабаровского района. Прибыв по указанному адресу, потерпевший понял, что его обманули — адреса не существовало, а продавец перестал отвечать на звонки.

Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнюю женщину, ранее не судимую. Она призналась, что после продажи своего автомобиля не удалила объявление и решила повторно продать машину. Похищенные деньги она потратила на личные нужды. Во время обыска у задержанной изъяли мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурантка арестована и помещена в СИЗО.