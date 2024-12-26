28-летняя хабаровчанка арестована за обман с продажей авто

Житель города сообщил в полицию, что на сайте объявлений нашел информацию о продаже машины по цене ниже рыночной. Мужчина заинтересовался предложением и встретился с продавцом. Женщина, продававшая автомобиль, взяла с него предоплату в 100 тысяч рублей, утверждая, что машину можно забрать в одном из сел Хабаровского района. Прибыв по указанному адресу, потерпевший понял, что его обманули — адреса не существовало, а продавец перестал отвечать на звонки.