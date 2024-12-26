В столице Башкирии стартовали рейды среди водителей пассажирского транспорта

Сегодня, 26 декабря, в Уфе начались массовые проверки пассажирских автобусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.
Рейды проходят сейчас на улице Авроры. Особо пристальное внимание уделят техсостоянию транспорта необходимым требованиям, прохождению шоферами предрейсового мед- и техосмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также норм перевозок пассажиров.
Сотрудники ГАИ ведут проверки вместе со специалистами Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, Центра организации дорожного движения региона, а также Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы.
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