Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столице Башкирии стартовали рейды среди водителей пассажирского транспорта

ГАИ Уфы начала проверки пассажирских автобусов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 декабря, в Уфе начались массовые проверки пассажирских автобусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Рейды проходят сейчас на улице Авроры. Особо пристальное внимание уделят техсостоянию транспорта необходимым требованиям, прохождению шоферами предрейсового мед- и техосмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также норм перевозок пассажиров.

Сотрудники ГАИ ведут проверки вместе со специалистами Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, Центра организации дорожного движения региона, а также Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.