Владельцам «гибридов» в Хабаровском крае вернут часть транспортного налога

Добавим, что извещения об оплате транспортного налога за 2023 год владельцы гибридных автомобилей уже получили. Жители Хабаровского края, которые его погасили до 2 декабря, должны обратиться в налоговые органы по месту жительства и написать заявление о возврате 50% от уплаченной суммы. Если этого не сделать, то переплата зачтётся в счёт будущих платежей.