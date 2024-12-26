Владельцам «гибридов» в Хабаровском крае вернут часть транспортного налога

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края поддержали инициативу губернатора Дмитрия Демешина, согласно которой в регионе облегчат финансовое бремя владельцев некоторых гибридных автомобилей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по итогам обсуждения в закон субъекта о налогах и налоговых льготах будут внесены изменения.
Отметим, что инициатива главы региона связана с изменением методики начисления транспортного налога для гибридных автомобилей, которая была введена на федеральном уровне 1 февраля текущего года. Так, если ранее он рассчитывался только относительно мощности двигателя внутреннего сгорания, то теперь суммируются показатели по всем силовым установкам. В итоге транспортный налог для некоторых «гибридов» вырос.
— Законопроект призван поддержать плательщиков транспортного налога. Для владельцев гибридных автомобилей предусматривается снижение налоговых ставок за 2023 год — на 50%, за 2024 год — на 35% и за 2025 год — на 10%, — рассказали в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края.
Правда, есть и оговорки. Так, льгота предусмотрена для автомобилей, суммарная мощность двигателей которой превышает 250 лошадиных сил. При этом мощность одной из силовых установок не должна превышать это же значение. Также налоговые льготы не распространяются на такси и машины, входящие в перечень дорогостоящих.
Добавим, что извещения об оплате транспортного налога за 2023 год владельцы гибридных автомобилей уже получили. Жители Хабаровского края, которые его погасили до 2 декабря, должны обратиться в налоговые органы по месту жительства и написать заявление о возврате 50% от уплаченной суммы. Если этого не сделать, то переплата зачтётся в счёт будущих платежей.