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Ростовчанам дали советы, как помочь питомцу проглотившему елочные иголки

Биолог Мануков рассказал, что делать если питомец съел елочные иголки.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам дали советы, как помочь питомцу проглотившему елочные иголки. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на биолога Юрия Манукова.

Если питомец съел иголки от новогодней елки, то в рот любимцу нужно влить вазелин. Он эффективно обволакивает инородные предметы, и те безопасно выходят из организма. Также помочь в непростой ситуации сможет пища с высоким содержанием растительной клетчатки. Питомцу нужно обеспечить покой. Еще одним вариантом для избавления от иголок — это рвота. Животное может самостоятельно избавиться от ненужного предмета, или можно вызвать у питомца рвоту.

Также специалист посоветовал обратиться к ветеринару, чтобы убедиться, что с вашим животным все в порядке.