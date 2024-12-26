Ростовчанам дали советы, как помочь питомцу проглотившему елочные иголки

Если питомец съел иголки от новогодней елки, то в рот любимцу нужно влить вазелин. Он эффективно обволакивает инородные предметы, и те безопасно выходят из организма. Также помочь в непростой ситуации сможет пища с высоким содержанием растительной клетчатки. Питомцу нужно обеспечить покой. Еще одним вариантом для избавления от иголок — это рвота. Животное может самостоятельно избавиться от ненужного предмета, или можно вызвать у питомца рвоту.