Житель Новосибирска выиграл 52 миллиона рублей в лотерее

Свой первый выигрыш мужчина получил еще в СССР, тогда он стал обладателем автомобиля ВАЗ 2103, недавно он вновь выиграл в лотерею 224 тысячи рублей. А накануне стало известно, что обладателем 52 миллионов рублей вновь стал «счастливчик» из Новосибирска.