Житель Новосибирска выиграл 52 миллиона рублей в лотерее

Житель Новосибирска Александр Г. выиграл в лотерею 52 миллиона рублей. Это уже третий по счету выигрыш мужчины. Его историю рассказали в пресс-службе государственных лотерей.
Свой первый выигрыш мужчина получил еще в СССР, тогда он стал обладателем автомобиля ВАЗ 2103, недавно он вновь выиграл в лотерею 224 тысячи рублей. А накануне стало известно, что обладателем 52 миллионов рублей вновь стал «счастливчик» из Новосибирска.
Как рассказал сам Александр, часть своего выигрыша он планирует потратить на строительство дома для детей с синдромом Дауна.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что охранник из Новосибирска выиграл 22,5 млн рублей в лотерею. Владимир Речицкий рассказал, куда потратит весь выигрыш.