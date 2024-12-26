Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Новосибирска выиграл 52 миллиона рублей в лотерее

Победитель планирует потратить выигрыш на строительство дома для детей с синдромом Дауна.

Источник: Комсомольская правда

Житель Новосибирска Александр Г. выиграл в лотерею 52 миллиона рублей. Это уже третий по счету выигрыш мужчины. Его историю рассказали в пресс-службе государственных лотерей.

Свой первый выигрыш мужчина получил еще в СССР, тогда он стал обладателем автомобиля ВАЗ 2103, недавно он вновь выиграл в лотерею 224 тысячи рублей. А накануне стало известно, что обладателем 52 миллионов рублей вновь стал «счастливчик» из Новосибирска.

Как рассказал сам Александр, часть своего выигрыша он планирует потратить на строительство дома для детей с синдромом Дауна.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что охранник из Новосибирска выиграл 22,5 млн рублей в лотерею. Владимир Речицкий рассказал, куда потратит весь выигрыш.

благотворительность