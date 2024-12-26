Лукашенко назвал белорусское предприятие, которое имеет «сладкую историю»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 декабря 2024 года назвал белорусское предприятие, которое имеет «сладкую историю» и поздравил коллектив Городейского сахарного комбината с 65-летием с момента образования. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Лукашенко в поздравлении напомнил, что сахарная история предприятия началась накануне нового, 1961 года, когда сварили первую партию городейского сахара. Он отметил, что два указанных слова стали одним из самых узнаваемых белорусских продовольственных брендов, которые любимы как в стране, так и далеко за ее пределами.
По словам президента Беларуси, Городейский сахарный комбинат, будучи градообразующим предприятием, год за годом уверенно набирает мощь, открывает принципиально новые направления. Речь идет про производство соков, джемов, овощной продукции, а также конфитюров и фруктово-ягодных полуфабрикатов. Кроме того, сахарный комбинат обеспечивает работу собственной сети магазинов «СахарОК» и филиала — крупного сельхозпроизводителя «ПИК-Лесное».
Глава государства выразил убеждение в том, что коллектив Городейского сахарного комбината и далее будет достойно решать масштабные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности Беларуси.
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