Лукашенко назвал белорусское предприятие, которое имеет «сладкую историю»

Лукашенко в поздравлении напомнил, что сахарная история предприятия началась накануне нового, 1961 года, когда сварили первую партию городейского сахара. Он отметил, что два указанных слова стали одним из самых узнаваемых белорусских продовольственных брендов, которые любимы как в стране, так и далеко за ее пределами.