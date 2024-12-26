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В Омске изъяли более 6 тысяч литров пива неизвестного происхождения

Нелегальную продукцию изъяли из оборота.

В Омске накануне Нового года нашли целый склад с нелегальной алкогольной продукцией. О подозрительной находке сообщила Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками по СФО.

В ходе обыска складских помещений, проведенного совместно с представителями УМВД, специалисты обнаружили более 6 500 литров пива, пивных напитков и медовухи непонятного происхождения.

«На пивоваренной продукции отсутствовала маркировка средствами идентификации. Обнаруженный алкоголь изъят из нелегального оборота», — сообщили в Росалкогольтабакконтроле.