Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре провели рейд и проверили документы у 140 иностранцев

Полиция и ОМОН провели рейд в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре завершился рейд, который проводили в течение нескольких дней и ночей. В нем участвовали сотрудники полиции и бойцы ОМОНа Росгвардии. В ходе рейда выявляли нарушения миграционного законодательства.

— Полицейские проверили разрешительные и удостоверяющие личность документы более чем у 140 человек, — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Всего полицейские выявили 15 нарушений миграционного законодательства. В кафе на улице Алма-Атинской у двух женщин не было документов, разрешающих проживание в России. Теперь их выдворят из страны. Такая же судьба ждет пассажира одного из рейсовых автобусов, который остановили для проверки документов на Южном шоссе. Также нарушителей нашли на рынках, в гостинице, в учреждениях общепита и т. д.