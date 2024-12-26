В Самаре провели рейд и проверили документы у 140 иностранцев

Всего полицейские выявили 15 нарушений миграционного законодательства. В кафе на улице Алма-Атинской у двух женщин не было документов, разрешающих проживание в России. Теперь их выдворят из страны. Такая же судьба ждет пассажира одного из рейсовых автобусов, который остановили для проверки документов на Южном шоссе. Также нарушителей нашли на рынках, в гостинице, в учреждениях общепита и т. д.