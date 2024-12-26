В центре Ростова установили камеру, фиксирующую 6 нарушений ПДД

Комплекс позволяет отслеживать транспорт, не остановившийся перед стоп-линией, проехавший на красный свет светофора или под знак «Въезд запрещен». Кроме того, он фиксирует непристегнутых в салоне пассажиров и нарушение требований дорожной разметки.
В городе уже работают восемь аналогичных комплексов на следующих перекрестках: Ворошиловский/Большая Садовая; Буденновский/Максима Горького; Будённовский/Большая Садовая; Театральный/Максима Горького; Михаила Нагибина/Ленина; Буденновский/Красноармейская; Ворошиловский/ Красноармейская; Ворошиловский/Максима Горького.