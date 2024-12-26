Отключения электроэнергии идут полным ходом, пока плановые: Где в Кишиневе не будет света в четверг, 26 декабря

Где не будет света в Кишиневе в четверг, 26 декабря.
Кишинев, сектор Центр.
- ул. Каля Бессарабей 7, Каля Мошилор 2−4, 7, 530, Измаил 101−105, 105А, 109, Тудор Владимиреску 1, 1А, 53, Узинелор 1, Вадул-луй-Водэ 2/1, в интервале времени между
08:30—13:00.
- бл. Константина Негруцци 6/2, 10 в интервале времени
09:30—15:30.
Кишинев, сектор Чеканы.
- ул. Каля Бессарабей 7, Каля Мошилор 2−4, 7, 530, Измаил 101−105, 105А, 109, частично, Тудор Владимиреску 1, 1А, 53, Узинелор 1, Вадул-луй-Водэ 2/1, частично, с 08:30 до 13:00.
Кишинев, сектор Рышкановка.
- ул. Каля Бессарабей 7, Каля Мошилор 2−4, 7, 530, Измаил 101−105, 105А, 109, Тудор Владимиреску 1, 1А, 53, Узинелор 1, Вадул-луй-Водэ 2/1, в интервале времени между
08:30—13:00.
- ул. Петрикань 19, 19/3 в интервале времени с
09:20—17:00.
- ул. Петрикань 202−206, 208/1, частично ул. Петрикани 9001 в интервале времени с 11:00 до 17:00.