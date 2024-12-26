Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отключения электроэнергии идут полным ходом, пока плановые: Где в Кишиневе не будет света в четверг, 26 декабря

Где в Кишиневе не будет электричества в четверг, 26 декабря.

Где не будет света в Кишиневе в четверг, 26 декабря.

Кишинев, сектор Центр.

  • ул. Каля Бессарабей 7, Каля Мошилор 2−4, 7, 530, Измаил 101−105, 105А, 109, Тудор Владимиреску 1, 1А, 53, Узинелор 1, Вадул-луй-Водэ 2/1, в интервале времени между 08:30—13:00.
  • бл. Константина Негруцци 6/2, 10 в интервале времени 09:30—15:30.

Кишинев, сектор Чеканы.

  • ул. Каля Бессарабей 7, Каля Мошилор 2−4, 7, 530, Измаил 101−105, 105А, 109, частично, Тудор Владимиреску 1, 1А, 53, Узинелор 1, Вадул-луй-Водэ 2/1, частично, с 08:30 до 13:00.

Кишинев, сектор Рышкановка.

  • ул. Каля Бессарабей 7, Каля Мошилор 2−4, 7, 530, Измаил 101−105, 105А, 109, Тудор Владимиреску 1, 1А, 53, Узинелор 1, Вадул-луй-Водэ 2/1, в интервале времени между 08:30—13:00.
  • ул. Петрикань 19, 19/3 в интервале времени с 09:20—17:00.
  • ул. Петрикань 202−206, 208/1, частично ул. Петрикани 9001 в интервале времени с 11:00 до 17:00.

ЖКХ