В Москве завершается программа обновления амбулаторного фонда

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Программа обновления амбулаторного фонда завершится в Москве в 2025 году, в столице не останется ни одного района без модернизированной либо построенной поликлиники, которые ни в чем не уступают частным клиникам, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.