Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве завершается программа обновления амбулаторного фонда

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Программа обновления амбулаторного фонда завершится в Москве в 2025 году, в столице не останется ни одного района без модернизированной либо построенной поликлиники, которые ни в чем не уступают частным клиникам, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Источник: Freepik

«В 2025 году мы завершим программу обновления амбулаторного фонда: в Москве не останется ни одного района без модернизированной либо построенной поликлиники, которые ни в чем не уступают частным клиникам», — рассказала Ракова.

По словам заммэра, в уходящем году город еще ближе продвинулся к созданию совершенно новой медицинской среды — от формирования и внедрения единых стандартов до активной интеграции новых технологий в устоявшийся традиционный уклад работы.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

медицина
здоровье