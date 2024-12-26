В Москве завершается программа обновления амбулаторного фонда

«В 2025 году мы завершим программу обновления амбулаторного фонда: в Москве не останется ни одного района без модернизированной либо построенной поликлиники, которые ни в чем не уступают частным клиникам», — рассказала Ракова.
По словам заммэра, в уходящем году город еще ближе продвинулся к созданию совершенно новой медицинской среды — от формирования и внедрения единых стандартов до активной интеграции новых технологий в устоявшийся традиционный уклад работы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.