Итоги года. 2024 год на Дону: отставка губернатора, обвал дома, захват СИЗО

Rostov.aif.ru представляет подборку самых запоминающихся событий уходящего года. Расположил их не в хронологическом порядке, а по значимости и уровню резонанса, который они вызвали.
Отставка года.
В этом году свой пост покинул губернатор Ростовской области Василий Голубев. 4 ноября он заявил, что переходит на новую работу. Уже 22 ноября стало известно, что Василий Юрьевич занял кресло сенатора от Дона. Кандидатуру поддержали 47 депутатов.
Василий Голубев стал членом комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен коренной ростовчанин Юрий Слюсарь — представитель известной донской семьи. В честь его отца — Бориса Слюсаря — названа улица на левом берегу реки Дон.
ЧП года.
Июнь в Ростове — время жаркое во всех смыслах. 16 числа с утра поступили сообщения о захвате террористами заложников в ростовском СИЗО-1, расположенном в центре донской столицы. Шестеро радикалов удерживали двоих сотрудников учреждения. Чтобы освободить пленников, правоохранители пошли на штурм.
В результате операции террористы были ликвидированы. Позже, правда, выяснилось, что один из злодеев выжил. После происшествия несколько сотрудников учреждения ушли в отставку. А ещё позже в СИЗО-1 прошли проверки и были усилены меры безопасности.
Скандал года.
В январе 2024 года рухнул один из подъездов жилого дома на улице Нариманова, 72/3, в Ростове-на-Дону. Чудом никто не пострадал, но люди остались без своей собственности и имущества. «Наримановцы» даже вышли на пикет к зданию мэрии, требуя новые квартиры и компенсации.
Пока шли бюрократические разбирательства, а дом был огорожен сигнальной лентой и выставлен под охрану, внутри умирали брошенные животные. Волонтёры организовали спасательную операцию, чтобы достать запертых в комнатах собак и кошек.
Беда года.
10 февраля в Дагестане пропала ростовчанка Анна Цомартова. После соревнований по тайскому боксу она вышла прогуляться по берегу Каспийского моря, но в гостиничный номер не вернулась. Расследование сначала вели дагестанские правоохранители, однако сейчас дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
Более 10 месяцев Диана и Николай Цомартовы ищут свою дочь. За судьбой безутешной ростовской семьи следят свыше 25 тыс. человек, которые ежедневно молятся о воссоединении родителей с дочерью.
Кошмар года.
17 мая в станице Ольгинской была жестоко убита восьмилетняя девочка. Школьница вышла за сладостями в магазин рядом с домом. На обратном пути ребёнка остановил эвакуаторщик, предложил подвезти, девочка села в машину. Когда дочь не пришла домой, родители начали поиски. В 19:30 тело девочки нашли в двух километрах от Ольгинской, по дороге в посёлок Дорожный.
Под подозрением оказался 25-летний местный житель — водитель эвакуатора Руслан Ш. По информации донских следователей, мужчина вину признал. Сейчас он находится в СИЗО, срок содержания под стражей продлён до 17 февраля 2025 года.
Процесс года.
В Ростове осудили «родителей-убителей», которые, как доказано в суде, лишили жизни восьмимесячную дочь. Дело рассматривали присяжные. 2 октября суд огласил приговор в отношении Анастасии и Якова Майборода. Мужчине назначили 15 лет колонии строгого режима, женщине — 13 лет колонии общего режима.
Трагедия произошла в микрорайоне Суворовском ещё в апреле 2023 года. Девочку убили путём удушения. После супруги попытались замести следы и расчленили тело. Анастасия согласилась с решением суда, а её муж Яков — нет.
Задержание года.
24 ноября по подозрению в совершении правонарушений задержали заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Виталия Кушнарёва. Его, по сведениям объединённой пресс-службы судов региона, заподозрили в незаконном хранении оружия. Предположительно, речь о покупке пистолета. В народе замгубернатора шутя прозвали «оружейным бароном».
Кроме того, ряд СМИ писал о возможной причастности чиновника к коррупционным преступлениям. Однако официально это не подтверждено. До 24 января 2025 года Виталий Кушнарёв находится в СИЗО.
Катаклизм года.
15 сентября в Ростовской области за одни только сутки произошло почти 140 пожаров. Из них 70 — ландшафтные. В результате возгораний пострадали 30 строений.
Наиболее сложная ситуация была в Ростове (на левом берегу Дона) и в хуторе Морской Чулек Неклиновского района. На большой площади также горели леса в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах на общей площади 9,5 га. Хуже всего дела обстояли в СНТ «Задонье» Аксайского района, где огонь перекинулся на жилые дома.
Радость года.
В январе 2024 года из Перинатального центра Ростовской области выписалась «четверня»: сестрички Мария, Елизавета, Ульяна и Алиса родились в семье Гордиенко.
Врачи назвали событие уникальным: такого в истории учреждения ранее не бывало. Большой победой стало и то, что всех малышек удалось выходить. Каждая из девочек при рождении весила 1,5 кг, но к выписке каждая прибавила не менее одного кило.
Красота года.
В ноябре стало известно, что 18-летняя ростовчанка Александра Мандрыкина вошла по итогам конкурса «Мисс Россия» вошла в десятку самых красивых девушек страны. Всего в финал «Мисс Россия» прошли 50 красавиц. Подготовка к решающему дню заняла 21 день, каждый из которых был насыщенным. Девушки работали над красивой походкой, регулярно занимались спортом и йогой. Часто приезжали гости — от победительниц прошлых лет до телеведущих. Они делились опытом и проводили мастер-классы. Кроме того, конкурсантки участвовали в фотосессиях.
«Все девочки старались быть коммуникабельными и дружелюбными. По просьбе кураторов мы избегали конфликтов», — вспоминает Александра. У неё ранее был успешный опыт участия в конкурсах красоты. Так, в 2023 году она завоевала титул «Мисс Ростов». Теперь же донскую красавицу отметили на федеральном уровне.
Казус года.
В Таганроге мужчина похоронил чужую женщину, считая, что попрощался с собственной женой. Мужчина не узнал супругу после смерти и проводил в последний путь постороннего человека.
Ольга и Юрий Полозовы прожили вместе 16 лет. Осенью 2024 года пара поругалась, жена ушла из дома. После мужу позвонили из полиции и сообщили о гибели супруги, пригласили на опознание. Однако в морг муж так и не попал. Тело женщины увидел уже на похоронах, черты лица показались ему знакомыми. Но в тот самый день в город вернулась Ольга — живая и невредимая.
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Несмотря на проблемы, вызовы времени и негатив, жизнь в регионе бьёт ключом. Есть достижения в экономике и социальной сфере. Аграрии завершили год на достойном уровне, и им не помешали весенние заморозки и летняя засуха. Бизнесмены выходят на новые торговые площадки, развиваются образование и здравоохранение, наши герои защищают Родину, а волонтёры не проходят мимо чужих бед. Пока дончане остаются такими же сплочёнными, отзывчивыми и упорными в достижении своих целей, то можно всё пережить и преодолеть.