Итоги года. 2024 год на Дону: отставка губернатора, обвал дома, захват СИЗО

В ноябре стало известно, что 18-летняя ростовчанка Александра Мандрыкина вошла по итогам конкурса «Мисс Россия» вошла в десятку самых красивых девушек страны. Всего в финал «Мисс Россия» прошли 50 красавиц. Подготовка к решающему дню заняла 21 день, каждый из которых был насыщенным. Девушки работали над красивой походкой, регулярно занимались спортом и йогой. Часто приезжали гости — от победительниц прошлых лет до телеведущих. Они делились опытом и проводили мастер-классы. Кроме того, конкурсантки участвовали в фотосессиях.