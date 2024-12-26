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Арина Соболенко обратилась к белорусским болельщикам, сказав о том, где ее дом

Первая ракетка мира Соболенко обратилась к белорусским болельщикам.

Источник: соцсети Арины Соболенко

Первая ракетка мира Арина Соболенко в видеообращении после победы в номинации «Спортсменка года» на премии Национального Олимпийского комитета Беларуси, обратилась к белорусским болельщикам, сказав о том, где ее дом, пишет sport5.by.

Соболенко поблагодарила организаторов за признание. Кроме того, теннисистка выразила слова благодарности своим белорусским болельщикам и сказала, что их поддержка чувствуется даже вдали от дома.

— Надеюсь приносить эмоции в ваши дома и далее, — подчеркнула первая ракетка мира.

Напомним, что Арина Соболенко, Иван Литвинович и Виолетта Бордиловская стали лучшими спортсменами Беларуси по итогам вручения премии Национального олимпийского комитета страны.