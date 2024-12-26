Белорусы смогут увидеть редкую «черную» Луну 31 декабря 2024 года

Белорусы и все жители планеты смогут увидеть редкую «черную» Луну 31 декабря 2024 года. Подробности рассказали в Новосибирском государственном университете, пишет РИА Новости.
В сообщении сказано, что на 31 декабря выпадет так называемая лишняя, «пятая» фаза Луны. Речь идет про новолуние, когда Луна обращена к Земле неосвещенной стороной. По этой причине она окажется невидимой.
Заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфия Нестеренко отметила, что вооруженным глазом новолуние невозможно будет увидеть.
— Увидеть кусочек Луны можно, только если на Луне в это время произойдет вспышка от врезавшегося в ее поверхность метеорита, что происходит примерно один раз в один час, — уточнила специалист.
Вместе с тем научный обозреватель KP.RU Евгений Арсюхин также прокомментировал появление так называемой «Черной Луны». По его словам, пятой фазы Луны не существует, как и «черной» Луны. Он обратил внимание на то, что 31 декабря 2024 гола произойдет новолуние, когда спутник Земли окажется над горизонтом.
— Это второе новолуние в декабре, что забавно. Но не более того. Пытаться отыскать Луну в новолуние на небе бесполезно и даже опасно, — пояснил научный обозреватель.
Вместе с тем он уточнил, что в указанную дату в случае ясной погоды сразу после захода Солнце на южной стороне неба можно будет увидеть ослепительный фонарь Венеры.
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