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Белорусы смогут увидеть редкую «черную» Луну 31 декабря 2024 года

Редкая «черная» Луна появится 31 декабря — ее увидят и белорусы.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы и все жители планеты смогут увидеть редкую «черную» Луну 31 декабря 2024 года. Подробности рассказали в Новосибирском государственном университете, пишет РИА Новости.

В сообщении сказано, что на 31 декабря выпадет так называемая лишняя, «пятая» фаза Луны. Речь идет про новолуние, когда Луна обращена к Земле неосвещенной стороной. По этой причине она окажется невидимой.

Заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфия Нестеренко отметила, что вооруженным глазом новолуние невозможно будет увидеть.

— Увидеть кусочек Луны можно, только если на Луне в это время произойдет вспышка от врезавшегося в ее поверхность метеорита, что происходит примерно один раз в один час, — уточнила специалист.

Вместе с тем научный обозреватель KP.RU Евгений Арсюхин также прокомментировал появление так называемой «Черной Луны». По его словам, пятой фазы Луны не существует, как и «черной» Луны. Он обратил внимание на то, что 31 декабря 2024 гола произойдет новолуние, когда спутник Земли окажется над горизонтом.

— Это второе новолуние в декабре, что забавно. Но не более того. Пытаться отыскать Луну в новолуние на небе бесполезно и даже опасно, — пояснил научный обозреватель.

Вместе с тем он уточнил, что в указанную дату в случае ясной погоды сразу после захода Солнце на южной стороне неба можно будет увидеть ослепительный фонарь Венеры.

Тем временем мы узнали программу Нового года 2025 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.

Кстати, синоптики обещают потепление в Беларуси до +6 градусов в конце недели.

Ранее мы писали, что МКАД, трассы из Минска на Нарочь и в Витебск могут стать платными в Беларуси.