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Киоск с шаурмой закрыли в Нижнем Новгороде из-за труда нелегальных мигрантов

Деятельность закусочной приостановлена на 14 суток.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде закрыли шаурмичную, в которой работали нелегальные мигранты, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.

Как оказалось, в заведении общепита в Сормовском районе работали иностранные граждане без патента вообще. На владельца закусочной составили административные протоколы по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности заведения сроком на 14 суток.

Напомним, ранее 54-летний нижегородец фиктивно прописал у себя в квартире 12 мигрантов. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы. На время расследования нижегородцу, который был уже ранее судим за аналогичное преступление, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.