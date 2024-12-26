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23-летняя уфимка-пешеход пострадала из-за столкновения двух автомобилей

В Уфе в ДТП с Kia Cerato и Lada Priora пострадала пешеход.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 25 декабря, в Уфе произошла авария, из-за которой пострадал человек. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Первомайская. Kia Cerato, за рулем которой был 44-летний мужчина, столкнулся со встречной Lada Priora. От удара «Кию» выбросило на тротуар, где наехала на пешехода. 23-летняя девушка получила различные травмы, ее доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили.

Как сообщает ГАИ, водитель «Киа» отказался от прохождения медосвидетельствования, из-за этого на него составили административный материал. Его авто отправили на спецстоянку. По факту аварии началось разбирательство.

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