23-летняя уфимка-пешеход пострадала из-за столкновения двух автомобилей

Инцидент произошел на улице Первомайская. Kia Cerato, за рулем которой был 44-летний мужчина, столкнулся со встречной Lada Priora. От удара «Кию» выбросило на тротуар, где наехала на пешехода. 23-летняя девушка получила различные травмы, ее доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили.